Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет!

На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.

Видео настолько понравилось пользователям, что за несколько дней набрало свыше пяти миллионов просмотров на странице автора.

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