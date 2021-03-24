Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео

Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет!
— keat🥀 (@keatxngrant) March 20, 2021
На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.
Видео настолько понравилось пользователям, что за несколько дней набрало свыше пяти миллионов просмотров на странице автора.
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