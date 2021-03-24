16:30 24 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9621
  • 100 RUB4.3904
  • USD3.3343
Поиск
Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео

Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео

photo: @keatxngrant / Twitter
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (696)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/18/251259273.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210324/251259312/Khozyain-zastal-schenka-za-miloy-igroy-s-babochkoy--udivitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет!

На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.

Видео настолько понравилось пользователям, что за несколько дней набрало свыше пяти миллионов просмотров на странице автора.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (696)
Теги:
Собака, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
Кризис расколол общество: эксперт дал оценку политическим процессам в стране
"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться