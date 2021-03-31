Суровый кот и скромный песик устроили битву взглядов – забавное видео

Противостоять такому коту тяжеловато – один его суровый взгляд страшнее тысячи когтей.

На кадрах видно, как очень пушистый и усатый кот лежит на полу и невероятно грозно и пугающе смотрит вперед. Когда хозяин переводит камеру, становится понятно, что оппонент у кота – скромный и нервничающий песик. К такому злу его жизнь явно не готовила. Коту даже не нужно ничего делать – один его суровый взгляд страшнее тысячи когтей. И это видно по тому, как пугливо песик пытается ему противостоять.

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