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Суровый кот и скромный песик устроили битву взглядов – забавное видео

Суровый кот и скромный песик устроили битву взглядов – забавное видео

photo: @kevin_sheldon / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (698)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1f/251337066.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210331/251337108/Surovyy-kot-i-skromnyy-pesik-ustroili-bitvu-vzglyadov--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Противостоять такому коту тяжеловато – один его суровый взгляд страшнее тысячи когтей.

 

На кадрах видно, как очень пушистый и усатый кот лежит на полу и невероятно грозно и пугающе смотрит вперед. Когда хозяин переводит камеру, становится понятно, что оппонент у кота – скромный и нервничающий песик. К такому злу его жизнь явно не готовила. Коту даже не нужно ничего делать – один его суровый взгляд страшнее тысячи когтей. И это видно по тому, как пугливо песик пытается ему противостоять.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (698)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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