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Хитрый кот укусил собаку и ловко свалил все на хозяина – смешное видео

Хозяин решил подставить собаку перед котом, но его раскусили – смешное видео

photo: @funnnydogs / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (699)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210401/251046047/Khozyain-reshil-podstavit-sobaku-pered-kotom-no-ego-raskusili--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Несмотря на попытки хозяина оправдаться, он испытал на себе гнев обиженного питомца.

 

На кадрах видно, как на столе спиной к коту, который расположился на стуле, сидит собака породы сиба-ину. В какой-то момент хозяин трогает пушистого, а тот в ответ моментально кусает своего приятеля за хвост. Естественно, питомцу это не нравится, и он разъяренно разворачивается на обидчика. Вот только тот ловко сваливает все взглядом на хозяина, желая ему отомстить за то, что он его побеспокоил. Как ни странно, пес ему верит и бросается на убегающего парня.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (699)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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