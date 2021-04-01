Любвеобильный пес обиделся на игрушку за то, что она не целует его в ответ – видео

Маленький плюшевый хаски получил столько ласки и внимания, а в ответ ничего. Как он так мог!?

На кадрах видно, как собака порода хаски по кличке Макс лежит на диване, держа в лапах своего плюшевого сородича, и целует его. Затем он делает небольшую паузу, словно ожидая чего-то в ответ, и, ничего не получая, начинает трясти игрушку. Макс бьет ее о стенку, после чего снова превращается в хорошего любвеобильного песика. Не получив желаемого и во второй раз, он начал кусать игрушку, чтобы преподать ей урок.

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