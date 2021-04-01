Пушистый поросенок: пес смешно исполнил команду "голос" и развеселил всех – видео

Видимо, ему так надоели, что нет ни сил, ни желания – все равно посмеются и дадут вкусняшку.

На кадрах видно, как собаку породы сиба-ину по кличке Микки просят исполнить команду "голос". Пес же лениво смотрит на хозяйку и совсем не хочет этого делать, пока ему не повторяют. Но все же вкусняшку получить хочется, поэтому Микки все-таки издает голос. Вот только не лает, как следовало бы, а легонько хрюкает, словно все ему надоели. И зачем стараться лучше, если хозяева рады, смеются и все равно дают лакомство? Вот уж точно умный пес.

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