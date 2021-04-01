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Собака породы сиба-ину

Пушистый поросенок: пес смешно исполнил команду "голос" и развеселил всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (699)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251344806.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210401/251344847/Pushistyy-porosenok-pes-smeshno-ispolnil-komandu-golos-i-razveselil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, ему так надоели, что нет ни сил, ни желания – все равно посмеются и дадут вкусняшку.

 

На кадрах видно, как собаку породы сиба-ину по кличке Микки просят исполнить команду "голос". Пес же лениво смотрит на хозяйку и совсем не хочет этого делать, пока ему не повторяют. Но все же вкусняшку получить хочется, поэтому Микки все-таки издает голос. Вот только не лает, как следовало бы, а легонько хрюкает, словно все ему надоели. И зачем стараться лучше, если хозяева рады, смеются и все равно дают лакомство? Вот уж точно умный пес.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (699)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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