Кошка молниеносно выхватила еду прямо изо рта хозяина и удивила всех – видео

Комментаторы попросили автора замедлить видео в два раза, чтобы успеть хоть что-то разглядеть.
На кадрах видно, как мужчина медленно наслаждается неким блюдом, а на его плече сидит кошка по имени Ева. Она очень заинтересована лакомством хозяина и провожает вилку взглядом по пути от тарелки к его рту. Произведя математические расчеты, кошка спустя некоторое время молниеносно выдернула еду с вилки практически изо рта хозяина и скрылась. Даже если не моргать, увидеть быстрые движения Евы просто невозможно, не то что им помешать.
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