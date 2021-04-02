Девушка показала, как шпиц решил отомстить ее мужу за обиду – смешное видео

Поругал песика и поплатился – вот откуда идет выражение "порвать как тузик грелку".
На кадрах видно, как собака породы померанский шпиц идет по коридору с тапкой в зубах. Как рассказала хозяйка питомца, это тапка ее мужа, который незадолго до происходящего на видео поругал своего питомца. Вот шпиц и решил отомстить своему обидчику, яростно грызя тапок и пытаясь его разорвать. Вот откуда выражение "порвать как тузик грелку".
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