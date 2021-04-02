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Международная выставка собак всех пород в столице Грузии ранга CAC-CACIB, которую проводит Кинологическая федерация Грузии

Девушка показала, как шпиц решил отомстить ее мужу за обиду – смешное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (701)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210402/251352555/Devushka-pokazala-kak-shpits-reshil-otomstit-ee-muzhu-za-obidu--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Поругал песика и поплатился – вот откуда идет выражение "порвать как тузик грелку".

 

На кадрах видно, как собака породы померанский шпиц идет по коридору с тапкой в зубах. Как рассказала хозяйка питомца, это тапка ее мужа, который незадолго до происходящего на видео поругал своего питомца. Вот шпиц и решил отомстить своему обидчику, яростно грызя тапок и пытаясь его разорвать. Вот откуда выражение "порвать как тузик грелку".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (701)

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