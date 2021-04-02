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Девушка сняла на видео неудачную попытку щенка подняться по лестнице и рассмешила Сеть

Девушка сняла на видео неудачную попытку щенка подняться по лестнице и рассмешила Сеть

photo: @bxrell.tv / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (702)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/02/251356017.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210402/251356063/Devushka-snyala-na-video-neudachnuyu-popytku-schenka-podnyatsya-po-lestnitse-i-rassmeshila-Set.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Милый песик после неудачи будто пытается себя успокоить – никто ничего не видел, все хорошо.

 

На кадрах видно, как щенок хаски находится на последней ступеньке лестницы, от хозяйки его отделяет лишь один шаг. Однако все пошло не по плану, и песик в последний момент соскользнул и потерял равновесие, из-за чего кубарем покатился вниз. К счастью, лестница покрыта мягкой обшивкой, поэтому щенку не должно было быть больно. Скатившись вниз, питомец сразу же встал, прочистил горло и громко выдохнул. Наверняка все так и было задумано.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (702)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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