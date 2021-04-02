Девушка сняла на видео неудачную попытку щенка подняться по лестнице и рассмешила Сеть

Милый песик после неудачи будто пытается себя успокоить – никто ничего не видел, все хорошо.
На кадрах видно, как щенок хаски находится на последней ступеньке лестницы, от хозяйки его отделяет лишь один шаг. Однако все пошло не по плану, и песик в последний момент соскользнул и потерял равновесие, из-за чего кубарем покатился вниз. К счастью, лестница покрыта мягкой обшивкой, поэтому щенку не должно было быть больно. Скатившись вниз, питомец сразу же встал, прочистил горло и громко выдохнул. Наверняка все так и было задумано.
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