17:55 02 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0404
  • 100 RUB4.5191
  • USD3.4410
Поиск
Что ты сказал?: хозяин полаял на пса во время игры и показал его реакцию – видео

"Что ты сказал?": хозяин полаял на пса во время игры и показал его реакцию – видео

photo: @apupnamedtoby / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (704)
22 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/02/251356931.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210402/251357002/Chto-ty-skazal-khozyain-polayal-na-psa-vo-vremya-igry-i-pokazal-ego-reaktsiyu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пес даже ненадолго замешкался, услышав такое, и объяснил хозяину, что так лаять нельзя.

 

На кадрах видно, как пес лежит на полу вместе с мягкой игрушкой в лапах, а рядом с ним сидит его хозяин. Внезапно он гавкнул на питомца, от чего тот вмиг замер. В его глазах можно даже разглядеть некую растерянность. В ответ пес тоже полаял на хозяина. Причем несколько раз и с разной интонацией, слово что-то ему объясняя. А затем он взял руку хозяина в свою лапу. Что бы это могло значить?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (704)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
Ночь Познера: как российского журналиста заставили покинуть Тбилиси - фото
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться