"Что ты сказал?": хозяин полаял на пса во время игры и показал его реакцию – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пес даже ненадолго замешкался, услышав такое, и объяснил хозяину, что так лаять нельзя.

На кадрах видно, как пес лежит на полу вместе с мягкой игрушкой в лапах, а рядом с ним сидит его хозяин. Внезапно он гавкнул на питомца, от чего тот вмиг замер. В его глазах можно даже разглядеть некую растерянность. В ответ пес тоже полаял на хозяина. Причем несколько раз и с разной интонацией, слово что-то ему объясняя. А затем он взял руку хозяина в свою лапу. Что бы это могло значить?

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