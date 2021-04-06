Кошка не узнала пушистого друга после стрижки – видео ее забавной реакции

У несчастной кошки каждая шерстинка поднялась отдельно, превратив ее в дикобраза.

На кадрах видно, как между двух когтеточек сидит серый кот, шесть у которого на коже лишь местами. Если быть точнее, то только на голове и лапах. Такое зрелище, конечно, не для слабонервных, поэтому, увидев приятеля в первый раз, главная героиня этого видео – кошка-дикобраз – не узнала его. Сверху же за происходящим весело наблюдает третий кот, поглядывая то на одну, то на другого. Он, по словам хозяев, тоже поначалу не узнал друга, но со временем привык.

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