12:22 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Кошка не узнала кота после стрижки – реакция питомца рассмешила Сеть

Кошка не узнала пушистого друга после стрижки – видео ее забавной реакции

photo: @corgi.liza.podliza / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
2640203
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0f/250897080.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210406/250897128/Koshka-ne-uznala-pushistogo-druga-posle-strizhki--video-ee-zabavnoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

У несчастной кошки каждая шерстинка поднялась отдельно, превратив ее в дикобраза.

 

На кадрах видно, как между двух когтеточек сидит серый кот, шесть у которого на коже лишь местами. Если быть точнее, то только на голове и лапах. Такое зрелище, конечно, не для слабонервных, поэтому, увидев приятеля в первый раз, главная героиня этого видео – кошка-дикобраз – не узнала его. Сверху же за происходящим весело наблюдает третий кот, поглядывая то на одну, то на другого. Он, по словам хозяев, тоже поначалу не узнал друга, но со временем привык.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться