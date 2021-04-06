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Золотистый ретривер

Парень показал свою собаку, которая играет только с невидимым мячом – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210406/251383279/Paren-pokazal-svoyu-sobaku-kotoraya-igraet-tolko-s-nevidimym-myachom--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот питомец установил свои правила игры – хозяину для этого нужно очень хорошо стараться.

 

На кадрах видно, как собака породы золотистый ретривер приносит хозяину теннисный мяч, чтобы он с ней поиграл. Парень не против – он кидает мяч к забору заднего двора и ждет. Вот только его собака тоже ждет. Чего же она ждет, спросите вы. А хозяин объясняет – чтобы питомец принес мяч, парень должен сильно размахнуться и драматично кинуть "невидимый мяч". И только тогда его 13-летний питомец сдвинется с места.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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