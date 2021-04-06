Парень показал свою собаку, которая играет только с невидимым мячом – смешное видео

Этот питомец установил свои правила игры – хозяину для этого нужно очень хорошо стараться.

На кадрах видно, как собака породы золотистый ретривер приносит хозяину теннисный мяч, чтобы он с ней поиграл. Парень не против – он кидает мяч к забору заднего двора и ждет. Вот только его собака тоже ждет. Чего же она ждет, спросите вы. А хозяин объясняет – чтобы питомец принес мяч, парень должен сильно размахнуться и драматично кинуть "невидимый мяч". И только тогда его 13-летний питомец сдвинется с места.

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