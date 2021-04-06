Собаки заждались в машине вышедшую за покупками хозяйку и решили ее проучить – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Наверное, девушке было довольно неловко быть в центре внимания всех прохожих.

На кадрах видно, как на обочине дороги стоит светлый джип, внутри которого сидят два питомца. Один из них высунулся в окно и спокойно ждет хозяйку, вышедшую ненадолго за покупками, а вот второму ждать надоело. Поэтому он сел за руль и начал сигналить, чтобы привлечь внимание. Что ж, это у него получилось на славу – на эту машину смотрели все прохожие.

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