Собаки заждались в машине вышедшую за покупками хозяйку и решили ее проучить – видео

Наверное, девушке было довольно неловко быть в центре внимания всех прохожих.
На кадрах видно, как на обочине дороги стоит светлый джип, внутри которого сидят два питомца. Один из них высунулся в окно и спокойно ждет хозяйку, вышедшую ненадолго за покупками, а вот второму ждать надоело. Поэтому он сел за руль и начал сигналить, чтобы привлечь внимание. Что ж, это у него получилось на славу – на эту машину смотрели все прохожие.
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