14:33 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Собаки заждались в машине вышедшую за покупками хозяйку и решили ее проучить – видео

Собаки заждались в машине вышедшую за покупками хозяйку и решили ее проучить – видео

photo: @fknant / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/06/251385495.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210406/251385531/Sobaki-zazhdalis-v-mashine-vyshedshuyu-za-pokupkami-khozyayku-i-reshili-ee-prouchit--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Наверное, девушке было довольно неловко быть в центре внимания всех прохожих.

 

На кадрах видно, как на обочине дороги стоит светлый джип, внутри которого сидят два питомца. Один из них высунулся в окно и спокойно ждет хозяйку, вышедшую ненадолго за покупками, а вот второму ждать надоело. Поэтому он сел за руль и начал сигналить, чтобы привлечь внимание. Что ж, это у него получилось на славу – на эту машину смотрели все прохожие.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (705)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться