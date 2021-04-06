Если не мне, то никому: жадный пес не позволил коту разделить трапезу с хозяйкой – видео

Пользователи посоветовали девушке поработать над невоспитанностью и агрессией питомца.

На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе со своим рыжим питомцем и держит в руках упаковку с попкорном. Добрая хозяйка позволяет пушистому залезть туда лапой и попробовать, если он хочет. Вот только это не очень нравится псу, который, судя по взгляду хозяйки, бежал через всю комнату, чтобы остановить пушистого. В результате он запрыгнул на кровать и едва не укусил рыжего. Такого явно не ожидали ни кот, ни хозяйка. Видимо, пес обиделся, что с ним не делятся.

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