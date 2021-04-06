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Если не мне, то никому: жадный пес не позволил коту разделить трапезу с хозяйкой – видео

Если не мне, то никому: жадный пес не позволил коту разделить трапезу с хозяйкой – видео

photo: @brottjanuszewski / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (706)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210406/251387076/Esli-ne-mne-to-nikomu-zhadnyy-pes-ne-pozvolil-kotu-razdelit-trapezu-s-khozyaykoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи посоветовали девушке поработать над невоспитанностью и агрессией питомца.

 

На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе со своим рыжим питомцем и держит в руках упаковку с попкорном. Добрая хозяйка позволяет пушистому залезть туда лапой и попробовать, если он хочет. Вот только это не очень нравится псу, который, судя по взгляду хозяйки, бежал через всю комнату, чтобы остановить пушистого. В результате он запрыгнул на кровать и едва не укусил рыжего. Такого явно не ожидали ни кот, ни хозяйка. Видимо, пес обиделся, что с ним не делятся.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (706)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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