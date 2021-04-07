Ловкий кот выкрал кошку прямо из-под носа ее брата – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Рыжий ждал удобного момента, когда его сородич отвлечется, и быстро взял все в свои лапы.

На кадрах видно, как на крыльце дома сидят три пушистых создания: рыжий кот стоит над черно-белой кошкой и держит ее за шею, а рядом с ними с задумчивым видом сидит кот с расцветкой как у сестры. Внезапно сверху падает сосулька, пугая питомцев, из-за чего рыжий решил воспользоваться моментом и утащить красавицу с собой. Бежал он так, что аж лапки скользили, но брат кошки все же побежал за ними.

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