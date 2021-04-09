Мужчина, который не хотел заводить кошек, тронул Сеть своим обращением с котенком – видео

Своим суровым видом он до последнего пытается скрыть чувства к пушистому, но не получается.
Как рассказала автор этого видео, ее отец был против заведения кошки и просил избавиться от котенка, когда дочь привела его домой. На кадрах же видно, как мужчина сидит на стуле с вытянутыми вперед ногами, а по ним вверх взбирается питомец. Когда котенок поднимается до скрещенных рук, мужчина поднимает его выше и кладет себе на грудь, прижимая его все так же скрещенными руками. При этом его суровое лицо ни на секунду не изменилось.
Смотрите на видео также:
- Девушка показала, как кошка реагирует на ее пробуждение утром, и умилила Сеть
- "Пойдем валяться?": очень мило встречающая хозяина кошка умилила соцсети
- Поесть, попить или почесаться: неопределившийся котенок умилил Сеть