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Вредный кот решил стукнуть курицу, но тут к ней пришли на помощь – забавное видео

Вредный кот решил стукнуть курицу, но к ней пришли на помощь – забавное видео

photo: @elagina.marina / TIkTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (708)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210409/251418874/Vrednyy-kot-reshil-stuknut-kuritsu-no-k-ney-prishli-na-pomosch--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Битва взглядов завершилась лапоприкладством, и пушистый внезапно оказался в меньшинстве.

 

На кадрах видно, как черно-белый кот и курица стоят лицом к лицу и пристально смотрят друг в другу глаза. Почуяв приближающийся проигрыш, пушистый бросился на оппонентку, вцепившись ей в шею. Увидев разборки, на место прибежала вторая курица, заставив кота отпустить подругу. Он так и сделал, после чего вцепился уже в ее помощницу. Этого ему уже не простили.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (708)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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