11:27 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Кошка

Хозяйка решила облизнуть пушистую кошку искусственным языком – видео реакции питомца

© CC BY 2.0 / Austin White / More Leo!
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (709)
7705423
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210410/250981523/Khozyayka-reshila-obliznut-pushistuyu-koshku-iskusstvennym-yazykom--video-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кошки по своей природе прямолинейны – по их виду сразу можно сделать вывод об их чувствах.

licking cats with fake tongue Опубликовано 9GAG Вторник, 30 марта 2021 г.

 

На кадрах видно, как девушка взяла в зубы искусственный язык и потянулась облизывать никого не трогающую лежащую кошку. Пушистой это совсем не понравилось и она пыталась отодвинуться, скорчив моду, чтобы увернуться. В итоге ей даже пришлось встать и уйти. Но девушка так просто не сдалась и стала гнаться за питомцем. В результате пушистой пришлось смириться и дать себя "облизывать". А был ли у нее другой выбор?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (709)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Скорбящие обнимаются возле Букингемского дворца после того, как было объявлено о смерти принца Филиппа
Слезы, цветы, приспущенные флаги: британцы скорбят по принцу Филиппу - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться