Кот решил поиграть с пеной для бритья и проиграл – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вместе с ним проиграли и его хозяева, которых по возвращении домой ждал сюрприз.

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На кадрах видно, как хозяева входят в свою квартиру, которая покрыта тут и там пеной для бритья. Сам баллон, который взорвался, хорошенько полетал и воткнулся в дверь, пробив ее наполовину. Виновник торжества же, тоже покрытый весь пеной, от испуга забился под стул и даже не движется. В этой игре он явно проиграл.

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