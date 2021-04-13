Гигиена прежде всего: кот помыл лапы перед кражей еды у хозяина и развеселил всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хозяин ведь старался, готовил, накладывал – как тут можно грязными лапами брать этот шедевр?

На кадрах видно, как кот стоит около невысокого столика в гостиной, на котором лежит перекус для хозяина: тост с колбаской, ягоды и какой-то напиток. Заинтересовавшись колбаской, пушистый встал на задние лапы, чтобы ее украсть. Но прежде чем сделать это, он решил хорошенько помыть лапы. Ну а что, действительно, не с грязными же приступать к обеду.

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