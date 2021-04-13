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Девушка принесла своему псу гигантский кусок мяса и шокировал его – видео реакции питомца

Девушка принесла своему псу гигантский кусок мяса и шокировала его – видео реакции питомца

photo: @aidenhollis / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (710)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251453769.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210413/251453804/Devushka-prinesla-svoemu-psu-gigantskiy-kusok-myasa-i-shokirovala-ego--video-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец от такого зрелища растерялся – как вообще можно ухватить такую большую штуку?

 

На кадрах видно, как хозяйка держит в руках огромную кость с мясом и протягивает ее своему питбулю, который в предвкушении вкусняшки. Однако такого он никак не ожидал, и его эмоции говорят об этом вместо тысячи слов. Глаза питомца распахнулись как никогда прежде, а сам он растерялся, пытаясь понять, где бы лучше ухватить эту вкусняху.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (710)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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