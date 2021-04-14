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Щенок

Хозяйка решила напугать своего пса, но тот напугал ее в ответ получше – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (711)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210414/251462118/Khozyayka-reshila-napugat-svoego-psa-no-tot-napugal-ee-v-otvet-poluchshe--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хитрый пес сделал вид словно отворачивается и уходит, а сам подготовил план мести.

 

На кадрах видно, как девушка лежит у себя на кровати, когда в комнату заходит ее питомец. Пряча лицо за ногами, она ждет, когда он подойдет поближе, и внезапно на него кричит. Пес, в свою очередь, не растерялся – он молча посмотрел на нее, немного отвернулся, словно уходит, а затем обернулся и прыгнул на хозяйку с рыком. Судя по ее реакции, такого она точно не ожидала.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (711)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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