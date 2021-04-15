Парень показал кушающего стоя на коленях котенка и удивил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По его словам, такую позу во время трапезы у пушистых он видит впервые, и пользователи с ним согласны.

На кадрах видно, как мужчина кормит крохотного котенка из бутылки с молоком, а сам пушистый стоит на полу в очень странной позе – напоминающей стойку на коленях у людей. Причем, судя по всему, ему довольно удобно. Вот только пользователей Сети он знатно удивил. Они в шутку пишут, что котенок сломался, и удивляются увиденному.

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