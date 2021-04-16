Парень показал искреннюю радость глухого щенка, когда он видит хозяина дома – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам автора, щенок не замечает его возвращения, и при пробуждении питомца он видит такую картину.

На кадрах видно, как парень подходит к лежащему под креслом белому песику, который спит. Хозяин осторожно касается спины питомца, от чего тот просыпается. В первые доли секунды он еще ничего не понимает, но затем сразу прыгает на любимого человека, радуясь его возвращению. Такое приветствие наверняка заставит забыть обо всем плохом, что произошло за день.

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