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Парень показал искреннюю радость глухого щенка, когда хозяин приходит домой – видео

Парень показал искреннюю радость глухого щенка, когда он видит хозяина дома – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (713)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/10/251485477.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210416/251485513/Paren-pokazal-iskrennyuyu-radost-glukhogo-schenka-kogda-on-vidit-khozyaina-doma--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам автора, щенок не замечает его возвращения, и при пробуждении питомца он видит такую картину.

 

На кадрах видно, как парень подходит к лежащему под креслом белому песику, который спит. Хозяин осторожно касается спины питомца, от чего тот просыпается. В первые доли секунды он еще ничего не понимает, но затем сразу прыгает на любимого человека, радуясь его возвращению. Такое приветствие наверняка заставит забыть обо всем плохом, что произошло за день.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (713)
Теги:
собаки, Видео с животными, Вирусные видео

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