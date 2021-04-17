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"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе

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“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну – фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть – сымитировали

Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.

Видеоклуб
“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе

Разобраться в фейках вокруг освоения космоса помог писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики Антон Первушин.

2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов.

12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?

19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне.

28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки?

31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня?

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