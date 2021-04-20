15:12 20 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1351
  • 100 RUB4.5112
  • USD3.4359
Поиск
Кот

Надоел бегать: кунг-фу кот эффектно остановил энергичную собаку – видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (715)
4204530
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250934079.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210420/251015581/Nadoel-begat-kung-fu-kot-effektno-ostanovil-energichnuyu-sobaku--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настолько элегантный, красивый и рассчитанный до мелочей прыжок увидишь нечасто.

 

На кадрах видно, как кот лежит около кровати, а вокруг него по всей комнате и не только в ней бегает гиперактивный песик. Он и перепрыгивает через пушистого, и запрыгивает на кровать, и выбегает в коридор – энергии ему точно не занимать. В конце концов кот решает, что с этим пора кончать, поэтому встает в позу для атаки. Первая попытка остановить друга заканчивается неудачей, однако вторая – эталон красоты. Кажется, ненадолго остановить песика все же вышло.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (715)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Лидеры грузинской оппозиции решили, как будут дальше бороться с властью - видео
Борьба до последнего: лидеры оппозиции Грузии огласили план действий – видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться