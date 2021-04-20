Надоел бегать: кунг-фу кот эффектно остановил энергичную собаку – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настолько элегантный, красивый и рассчитанный до мелочей прыжок увидишь нечасто.

На кадрах видно, как кот лежит около кровати, а вокруг него по всей комнате и не только в ней бегает гиперактивный песик. Он и перепрыгивает через пушистого, и запрыгивает на кровать, и выбегает в коридор – энергии ему точно не занимать. В конце концов кот решает, что с этим пора кончать, поэтому встает в позу для атаки. Первая попытка остановить друга заканчивается неудачей, однако вторая – эталон красоты. Кажется, ненадолго остановить песика все же вышло.

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