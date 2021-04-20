Воссоединение очень пожилой пары после месяцев разлуки довело Сеть до слез – видео

Видео просмотрели более шести миллионов раз, и пользователи в комментариях отмечают, что сдержать свои эмоции просто невозможно

Радость и волнение увидевших друг друга супругов бесценны – так выглядит настоящая любовь.

На кадрах видно, как пожилая женщина заходит в одну из комнат дома престарелых с помощью ходунков на колесах. Внутри ее уже ждет любимый муж с тростью в руках, с которым она не виделась уже несколько месяцев из-за пребывания в больнице. Увидев друг друга, они оба бросают помогающие передвигаться приспособления и ускоренным шагом направляются друг к другу, чтобы обняться и поцеловаться. От такого зрелища даже сотрудники дома престарелых пускают слезу.

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