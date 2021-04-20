Шпиц упал в бассейн во время игры, от утопления его спас большой пес – удивительное видео

Несмотря на то, что долгое время у него не получалось спасти подругу, он боролся до конца.

На кадрах видно, как в бассейне, наполняющемся водой, бултыхается маленькая собачка породы шпиц. Она не может выбраться из западни, в которую попала во время игры, а рядом не было никого, кроме ее большого сородича – стаффордширского терьера. Он несколько раз пытался вытащить подругу, но она все время соскальзывала. К счастью, пес не сдался и довел дело до конца, вытащив шпица. В первые секунды она не могла оправиться и встать на ноги, однако через время стала чувствовать себя лучше.

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