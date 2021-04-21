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Хозяйка решила передразнить собаку и подышать с высунутым языком – видео ее реакции

Хозяйка решила передразнить собаку и подышать с высунутым языком – видео ее реакции

photo: @gangrottie / TIkTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (715)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210421/251527582/Khozyayka-reshila-peredraznit-sobaku-i-podyshat-s-vysunutym-yazykom--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, питомец подумал, что его хозяйка сломалась и с ней что-то нехорошо. Что она творит?

 

На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе со своей собакой породы ротвейлер по кличке Санем. Внезапно хозяйка начинает дышать по-собачьи – громко и с высунутым языком. Услышав это, сама собака внезапно перестает дышать и вопросительно смотрит на девушку, которая тоже остановилась. Стоило Санем расслабиться и отвернуться, как девушка продолжила и снова приковала к себе любопытный взгляд питомца. Видео настолько понравилось пользователям, что набрало более 28 миллионов просмотров.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (715)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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