Хозяйка решила передразнить собаку и подышать с высунутым языком – видео ее реакции

Кажется, питомец подумал, что его хозяйка сломалась и с ней что-то нехорошо. Что она творит?
На кадрах видно, как девушка лежит на диване вместе со своей собакой породы ротвейлер по кличке Санем. Внезапно хозяйка начинает дышать по-собачьи – громко и с высунутым языком. Услышав это, сама собака внезапно перестает дышать и вопросительно смотрит на девушку, которая тоже остановилась. Стоило Санем расслабиться и отвернуться, как девушка продолжила и снова приковала к себе любопытный взгляд питомца. Видео настолько понравилось пользователям, что набрало более 28 миллионов просмотров.
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