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Кошка

Кот решил стукнуть своего котенка и получил люлей от его мамы – видео

© CC BY 2.0 / Flickr / Tom Thai / Classic Tabby Scottish Fold
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (717)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210421/251528744/Kot-reshil-stuknut-svoego-kotenka-i-poluchil-lyuley-ot-ego-mamy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Методы воспитания отца маме, судя по всему, нравятся не очень. Вот она и решила проучить его.

 

На кадрах видно, как около стены в комнате стоит папа маленького котенка, который почесывает себе ушко. Закончив это дело, малыш идет к папе, а тот внезапно ни с того ни с сего бьет его лапой по морде. Наблюдавшая за этим неподалеку мама-кошка сразу вскочила на помощь котенку и хорошенько стукнула своего кавалера. Решила показать, каково это получать лапой по морде. Судя по его реакции, урок усвоен.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (717)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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