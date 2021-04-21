Кот решил стукнуть своего котенка и получил люлей от его мамы – видео

Методы воспитания отца маме, судя по всему, нравятся не очень. Вот она и решила проучить его.
На кадрах видно, как около стены в комнате стоит папа маленького котенка, который почесывает себе ушко. Закончив это дело, малыш идет к папе, а тот внезапно ни с того ни с сего бьет его лапой по морде. Наблюдавшая за этим неподалеку мама-кошка сразу вскочила на помощь котенку и хорошенько стукнула своего кавалера. Решила показать, каково это получать лапой по морде. Судя по его реакции, урок усвоен.
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