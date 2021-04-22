Бить или не бить: кот думает о наказании для попугая за кражу еды – забавное видео

Пушистый первый подошел к еде, значит, она его! И не важно, что корм там лежит не для него.

На кадрах видно, как кот стоит над миской с кормом для попугая и тщательно все вынюхивает – вдруг там есть что-то вкусное и для него. В этот момент к нему подходит попугай жако и решает перекусить. Вот только коту это не понравилось, и он замахнулся лапой на пернатого. Однако стукнуть приятеля он все же не решился – видимо, понял, что это не совсем правильно, ведь корм не его.

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