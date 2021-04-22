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Бить или не бить: кот думает о наказании для попугая за кражу еды – забавное видео

Бить или не бить: кот думает о наказании для попугая за кражу еды – забавное видео

photo: @jakokasper2021 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (717)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210422/251536852/Bit-ili-ne-bit-kot-dumaet-o-nakazanii-dlya-popugaya-za-krazhu-edy--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистый первый подошел к еде, значит, она его! И не важно, что корм там лежит не для него.

 

На кадрах видно, как кот стоит над миской с кормом для попугая и тщательно все вынюхивает – вдруг там есть что-то вкусное и для него. В этот момент к нему подходит попугай жако и решает перекусить. Вот только коту это не понравилось, и он замахнулся лапой на пернатого. Однако стукнуть приятеля он все же не решился – видимо, понял, что это не совсем правильно, ведь корм не его.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (717)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки

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