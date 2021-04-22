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Соскучившаяся по хозяину кошка жалобно встала у его фотографии и умилила всех – видео

Соскучившаяся по хозяину кошка жалобно встала у его фотографии и умилила всех – видео

photo: @camillemosiondz / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (719)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/16/251538259.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210422/251538298/Soskuchivshayasya-po-khozyainu-koshka-zhalobno-vstala-u-ego-fotografii-i-umilila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ожидание возвращения любимого хозяина с работы явно очень мучительно для этой кошки.

 

На кадрах видно, как белая кошка стоит на углу лестницы возле лежащей на подставке фотографии семейной пары. Она стоит буквально в паре сантиметров от нее и поначалу пристально смотрит, после чего поднимает лапу и нежно гладит мужчину на фото. Снимает же ее действия его супруга.

Видео настолько понравилось пользователям Сети, что его просмотрели более трех миллионов раз, а комментаторы требуют увидеть момент встречи питомца с хозяином.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (719)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео

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