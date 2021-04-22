Соскучившаяся по хозяину кошка жалобно встала у его фотографии и умилила всех – видео

Ожидание возвращения любимого хозяина с работы явно очень мучительно для этой кошки.
На кадрах видно, как белая кошка стоит на углу лестницы возле лежащей на подставке фотографии семейной пары. Она стоит буквально в паре сантиметров от нее и поначалу пристально смотрит, после чего поднимает лапу и нежно гладит мужчину на фото. Снимает же ее действия его супруга.
Видео настолько понравилось пользователям Сети, что его просмотрели более трех миллионов раз, а комментаторы требуют увидеть момент встречи питомца с хозяином.
Смотрите на видео также:
- Девушка показала реакцию кошки на ее уход из дома и растрогала Сеть
- Мужчина решил узнать, что делает его пес дома в одиночестве
- Парень показал искреннюю радость глухого щенка, когда он видит хозяина дома