Соскучившаяся по хозяину кошка жалобно встала у его фотографии и умилила всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ожидание возвращения любимого хозяина с работы явно очень мучительно для этой кошки.

На кадрах видно, как белая кошка стоит на углу лестницы возле лежащей на подставке фотографии семейной пары. Она стоит буквально в паре сантиметров от нее и поначалу пристально смотрит, после чего поднимает лапу и нежно гладит мужчину на фото. Снимает же ее действия его супруга.

Видео настолько понравилось пользователям Сети, что его просмотрели более трех миллионов раз, а комментаторы требуют увидеть момент встречи питомца с хозяином.

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