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Сонный пес не сразу понял, что рад возвращению хозяина, и завис – забавное видео

Сонный пес не сразу понял, что рад возвращению хозяина – забавное видео

photo: @spartak_dog / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (719)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/16/251539894.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210422/251539932/Sonnyy-pes-ne-srazu-ponyal-chto-rad-vozvrascheniyu-khozyaina--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Со второго раза он все же осознал, что пришла пора радоваться любимому человеку.

 

На кадрах видно, как хозяин открывает дверь в квартиру, а на пороге его уже ждет белый пес. Он щурится от яркого света в подъезде и поначалу никак не реагирует на любимого человека. Поэтому мужчина закрывает дверь и открывает его снова. Однако пес все равно несколько секунд "виснет", после чего наконец начинает радоваться и прыгать по коридору.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (719)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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