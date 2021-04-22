Сонный пес не сразу понял, что рад возвращению хозяина – забавное видео

Со второго раза он все же осознал, что пришла пора радоваться любимому человеку.
На кадрах видно, как хозяин открывает дверь в квартиру, а на пороге его уже ждет белый пес. Он щурится от яркого света в подъезде и поначалу никак не реагирует на любимого человека. Поэтому мужчина закрывает дверь и открывает его снова. Однако пес все равно несколько секунд "виснет", после чего наконец начинает радоваться и прыгать по коридору.
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