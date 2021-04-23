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Котенок впервые услышал храп хозяина – забавная реакция питомца на видео

Котенок впервые услышал храп хозяина – видео забавнйо реакции пушистого

photo: Meowed / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (720)
2473730
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210423/250243498/Kotenok-vpervye-uslyshal-khrap-khozyaina--video-zabavnyo-reaktsii-pushistogo.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых виде в Интернете, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, непонятные звуки сломали неопытного котика, в глазах которого видна растерянность.

На кадрах видно, как котенок стоит в неестественной позе перед лежащим на диване спящим мужчиной. От его храпа кот в такой же неестественной позе мечется по другой части дивана, а в его глазах видно непонимание того, что происходит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (720)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, кошки

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