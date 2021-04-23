Котенок впервые услышал храп хозяина – видео забавнйо реакции пушистого

На кадрах видно, как котенок стоит в неестественной позе перед лежащим на диване спящим мужчиной. От его храпа кот в такой же неестественной позе мечется по другой части дивана, а в его глазах видно непонимание того, что происходит.
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