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Опоздавший кот пытался тихо зайти в дом, но наткнулся на ждущую его кошку – видео

Загулявший кот сильно опоздал домой и наткнулся на ждущую его кошку – забавное видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (720)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210423/250935808/Zagulyavshiy-kot-silno-opozdal-domoy-i-natknulsya-na-zhduschuyu-ego-koshku--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, кому-то серьезно влетит за то, что он так долго шлялся не пойми где и не пойми с кем.

 

На кадрах видно, как кошка в ожидании стоит около двери, где есть проем для животных. Через несколько секунд можно заметить движение – это возвращается домой кот. Причем делает он это аккуратно, медленно и тихо. Вот только он не подозревает, что это не поможет, ведь его уже заждались. Когда он заходит уже головой, кошка на него бросается и кусает в наказание за гулянки допоздна.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (720)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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