Загулявший кот сильно опоздал домой и наткнулся на ждущую его кошку – забавное видео

Кажется, кому-то серьезно влетит за то, что он так долго шлялся не пойми где и не пойми с кем.
На кадрах видно, как кошка в ожидании стоит около двери, где есть проем для животных. Через несколько секунд можно заметить движение – это возвращается домой кот. Причем делает он это аккуратно, медленно и тихо. Вот только он не подозревает, что это не поможет, ведь его уже заждались. Когда он заходит уже головой, кошка на него бросается и кусает в наказание за гулянки допоздна.
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