"Я научу, как надо": грозный пес показал надоедливому щенку основы лая – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Крохотный песик к такому явно не был готов, но первый урок собачьей жизни, наверное, усвоил.

На кадрах видно, как щенок хаски бегает вокруг взрослого пса и лает на него своим детским писклявым голоском, пока тот грызет игрушку. В конце концов гиганту это надоедает, и он грозно и громко лает на маленького друга. От этого щенок даже теряет равновесие и падает. То ли звуковая волна унесла, то ли от неожиданности испугался.

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