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Я научу, как надо: грозный пес показал надоедливому щенку основы лая – видео

"Я научу, как надо": грозный пес показал надоедливому щенку основы лая – видео

photo: @scottiebb70 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (722)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1b/251582944.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210427/251582987/Ya-nauchu-kak-nado-groznyy-pes-pokazal-nadoedlivomu-schenku-osnovy-laya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Крохотный песик к такому явно не был готов, но первый урок собачьей жизни, наверное, усвоил.

 

На кадрах видно, как щенок хаски бегает вокруг взрослого пса и лает на него своим детским писклявым голоском, пока тот грызет игрушку. В конце концов гиганту это надоедает, и он грозно и громко лает на маленького друга. От этого щенок даже теряет равновесие и падает. То ли звуковая волна унесла, то ли от неожиданности испугался.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (722)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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