Любопытный кот зашел за хозяйкой в ванную комнату и сильно пожалел – забавное видео

Всего один неверный шаг, и котик испортил долгожданный отдых хозяйке, а сам "сломался".
На кадрах видно, как кот ходит по краю ванны, которая заполнена водой с пеной и в которой лежит хозяйка. Однако внезапно у него соскальзывает лапа, и он проваливается воду. Выбраться оттуда, к счастью, ему помогает нога хозяйки. Однако на этом проблемы не закончились – на морде у питомца осталась пена, и она его "сломала", потому что кот ничего не видит, но и убрать помеху не может.
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