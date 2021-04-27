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Кот случайно упал в ванну с пеной, ослепил себя и сломался – видео

Любопытный кот зашел за хозяйкой в ванную комнату и сильно пожалел – забавное видео

photo: @hytoin / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (723)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210427/251584742/Lyubopytnyy-kot-zashel-za-khozyaykoy-v-vannuyu-komnatu-i-silno-pozhalel--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Всего один неверный шаг, и котик испортил долгожданный отдых хозяйке, а сам "сломался".

 

На кадрах видно, как кот ходит по краю ванны, которая заполнена водой с пеной и в которой лежит хозяйка. Однако внезапно у него соскальзывает лапа, и он проваливается воду. Выбраться оттуда, к счастью, ему помогает нога хозяйки. Однако на этом проблемы не закончились – на морде у питомца осталась пена, и она его "сломала", потому что кот ничего не видит, но и убрать помеху не может.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (723)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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