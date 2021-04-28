Хозяин осмелился назвать свою собаку толстой – видео ее бесценной реакции

Хоть он и попытался забрать свои слова обратно и извиниться, питомец не смог простить такое предательство.

На кадрах видно, как парень лежит на кровати, а на нем самом лежит его собака породы хаски. Наведя на нее камеру, хозяин говорит: "Ты немножко тяжелая". Собака, в свою очередь, сначала смотрит на парня разочарованными глазами, затем отводит взгляд в сторону, словно задумываясь, и еще через секунду решает просто взять и уйти, как бы говоря: "Да уж, такого я не ожидала". Хоть хозяин ей вслед и говорит, что просто пошутил, но ее чувства уже задеты и парню придется заглаживать свою вину.

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