Кот прогнал большого пса с кровати и обидел его до слез – видео

Растерянный и отчаянный взгляд пса – вместо тысячи слов. Как он ждет помощи от своей хозяйки!

На кадрах видно, как пес двумя стоит в маленьком лежаке, который по размерам ему точно не подходит. Снимающая его хозяйка задается вопросом, что же он делает у кровати кота, после чего переводит камеру в сторону и показывает ответ. Оказалось, что просторный лежак пса решил занять кот, вот у питомца и не осталось другого выбора, как занять единственное свободное место. И его растерянный и обиженный взгляд бесценен. Остается надеяться, что хозяйка ему все же помогла вернуть свое.

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