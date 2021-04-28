Кот прогнал большого пса с кровати и обидел его до слез – видео

Растерянный и отчаянный взгляд пса – вместо тысячи слов. Как он ждет помощи от своей хозяйки!
На кадрах видно, как пес двумя стоит в маленьком лежаке, который по размерам ему точно не подходит. Снимающая его хозяйка задается вопросом, что же он делает у кровати кота, после чего переводит камеру в сторону и показывает ответ. Оказалось, что просторный лежак пса решил занять кот, вот у питомца и не осталось другого выбора, как занять единственное свободное место. И его растерянный и обиженный взгляд бесценен. Остается надеяться, что хозяйка ему все же помогла вернуть свое.
Смотрите на видео также:
- Зрелищную схватку песика и кошки ради места на мягком стуле сняли на видео
- Смешные попытки щенка отбить кроватку у кота позабавили Сеть
- "Ты кусь не понимаешь?": кот отчаянно пытается согнать собаку со своей кровати