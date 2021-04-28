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Кот прогнал большого пса с кровати и обидел его до слез – видео

Кот прогнал большого пса с кровати и обидел его до слез – видео

photo: @viralhog / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (724)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1c/251594296.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210428/251594368/Kot-prognal-bolshogo-psa-s-krovati-i-obidel-ego-do-slez--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Растерянный и отчаянный взгляд пса – вместо тысячи слов. Как он ждет помощи от своей хозяйки!

 

На кадрах видно, как пес двумя стоит в маленьком лежаке, который по размерам ему точно не подходит. Снимающая его хозяйка задается вопросом, что же он делает у кровати кота, после чего переводит камеру в сторону и показывает ответ. Оказалось, что просторный лежак пса решил занять кот, вот у питомца и не осталось другого выбора, как занять единственное свободное место. И его растерянный и обиженный взгляд бесценен. Остается надеяться, что хозяйка ему все же помогла вернуть свое.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (724)
Теги:
кошки, собаки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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