Очень тихий после прогулки пес вызвал подозрения у хозяйки, и не зря – забавное видео

Ворчание питомца из-за недоверия к нему хозяйки бесценно – такого предательства он не ожидал.

На кадрах видно, как девушка поднимается со своим питомцем по кличке Арни по лестничкой клетке и подмечает, что он слишком тихий. Услышав это, пес пытается пойти дальше, словно ничего не происходит и все хорошо. Однако девушка приказывает остановиться. Чутье ее не подвело – Арни что-то нашел на улице и ловко спрятал это у себя в пасти. После того, как его заставили выплюнуть гадость, он обиженно ушел вверх и на замечание хозяйки даже ответил недовольным ворчанием.

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