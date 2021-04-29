Мама-кошка доверила охрану новорожденных котят двум овчаркам – умилительное видео

Кошки всегда переживают за малышей и никого к ним не подпускают, но эта мама доверяет друзьям.
На кадрах видно, как светлая кошка лежит вместе со своими новорожденными котятами в коробочке, а рядом с ними по периметру лежат две немецкие овчарки. Мама-кошка позволяет им не только быть снаружи, но "заходить" носом в убежище и трогать своих малышей. И для собак развлечение, и для кошки хорошие няньки-защитники.
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