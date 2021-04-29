Кот и собака устроили битву взглядов, и победитель в ней неоспорим – забавное видео

Протягивание лапы оппоненту в конце было похоже на призыв к нему признать свое поражение.

На кадрах видно, как на кровати лежит собака породы сиба-ину, а рядом с ней расположился бело-серый кот. Он сидит и пристально смотрит на подругу, которая поначалу немного пугается и не смотрит пушистому в глаза. Однако затем она растерянно встает и начинает злиться, пытаясь вывести из себя кота. Вместо этого сиба-ину выводит из себя саму себя, а пушистый ее ни капли не боится и практически не двигается. Лишь в конце он демонстративно протягивает ей лапу. Просит о перемирии? Или признать поражение?

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