Кот упорно пытался украсть сосиску со стола хозяев, но она не поддалась – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эта сосиска буквально разбила сердце пушистому настолько, что тот ушел искать другую еду.

На кадрах видно, как на небольшом столике лежат разные мясные изделия: паштет, колбаски, сосиски. От такого изобилия лакомств у котика разыгрывается аппетит, и он пытается что-то украсть. Под лапу попадает сосиска, однако небольшие бортики мешают ему ее достать. Пушистый безуспешно пытается поднять кусочек выше, чтобы сбросить себе на пол, но она ни в какую не поддается. В конце концов коту надоедает, и он просто уходит.

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