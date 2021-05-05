Кот упорно пытался украсть сосиску со стола хозяев, но она не поддалась – видео

Эта сосиска буквально разбила сердце пушистому настолько, что тот ушел искать другую еду.
На кадрах видно, как на небольшом столике лежат разные мясные изделия: паштет, колбаски, сосиски. От такого изобилия лакомств у котика разыгрывается аппетит, и он пытается что-то украсть. Под лапу попадает сосиска, однако небольшие бортики мешают ему ее достать. Пушистый безуспешно пытается поднять кусочек выше, чтобы сбросить себе на пол, но она ни в какую не поддается. В конце концов коту надоедает, и он просто уходит.
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