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Кот упорно пытался украсть сосиску со стола хозяев, но она не поддалась – видео

Кот упорно пытался украсть сосиску со стола хозяев, но она не поддалась – видео

photo: @viralhog / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (728)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/05/251646488.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210505/251646529/Kot-uporno-pytalsya-ukrast-sosisku-so-stola-khozyaev-no-ona-ne-poddalas--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эта сосиска буквально разбила сердце пушистому настолько, что тот ушел искать другую еду.

 

На кадрах видно, как на небольшом столике лежат разные мясные изделия: паштет, колбаски, сосиски. От такого изобилия лакомств у котика разыгрывается аппетит, и он пытается что-то украсть. Под лапу попадает сосиска, однако небольшие бортики мешают ему ее достать. Пушистый безуспешно пытается поднять кусочек выше, чтобы сбросить себе на пол, но она ни в какую не поддается. В конце концов коту надоедает, и он просто уходит.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (728)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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