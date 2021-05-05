Малыша впервые привели в парикмахерскую, его восторг умилил всех – видео

В этой комнате поднялось настроение не только у ребенка, но и у всех остальных людей.
На кадрах видно, как малыш сидит на коленках у папы, а в это время его красивыми волосами занимается парикмахер. Маленькому моднику это невероятно нравится – он улыбается и смеется, ни капли не мешая специалисту. И он даже не боится этих страшных ножниц! Пользователи Сети отметили, что это одно из самых умилительных видео, которые они видели.
Смотрите на видео также:
- Малышу и кошке поставили в комнате видеоняню, ночные кадры с нее умилили Сеть
- Малыш увидел маму в новом платье, и его реакция бесценна
- "У других все вкуснее": малыш решил отбить миску с водой у собаки