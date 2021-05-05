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Маленькому ребенку подстригают волосы

Малыша впервые привели в парикмахерскую, его восторг умилил всех – видео

Pixabay / ninulia
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210505/251647605/Malysha-vpervye-priveli-v-parikmakherskuyu-ego-vostorg-umilil-vsekh--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

В этой комнате поднялось настроение не только у ребенка, но и у всех остальных людей.

 

На кадрах видно, как малыш сидит на коленках у папы, а в это время его красивыми волосами занимается парикмахер. Маленькому моднику это невероятно нравится – он улыбается и смеется, ни капли не мешая специалисту. И он даже не боится этих страшных ножниц! Пользователи Сети отметили, что это одно из самых умилительных видео, которые они видели.

Смотрите на видео также:

Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео

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