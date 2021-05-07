Кот застал собак за раздиранием его игрушечной копии – видео бесценной реакции пушистого

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Непонятно, собаки просто так играют или на что-то намекают, но пушистому стоит задуматься о поведении.

На кадрах видно, как два лабрадора держат в зубах игрушку рыжего цвета и борются за права владения ей. Тянут ее в разные стороны. Делают это они очень злобно и сильно, от чего находящийся неподалеку кот такой же расцветки стоит в полном недоумении и шоке. В его глазах, кажется, можно даже увидеть легкий испуг. А вдруг они спутают игрушку с ним настоящим?

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