Кот застал собак за раздиранием его игрушечной копии – видео бесценной реакции пушистого

На кадрах видно, как два лабрадора держат в зубах игрушку рыжего цвета и борются за права владения ей. Тянут ее в разные стороны. Делают это они очень злобно и сильно, от чего находящийся неподалеку кот такой же расцветки стоит в полном недоумении и шоке. В его глазах, кажется, можно даже увидеть легкий испуг. А вдруг они спутают игрушку с ним настоящим?
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