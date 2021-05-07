12:24 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Он сейчас заплачет: хозяйка передразнивала пса лаем и сказала что-то не то – видео

"Он сейчас заплачет": хозяйка передразнивала пса лаем и сказала что-то не то – видео

photo: @mattythagoat / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (730)
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251664077.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210507/251664109/On-seychas-zaplachet-khozyayka-peredraznivala-psa-laem-i-skazala-chto-to-ne-to--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Его взгляд сначала на женщину, а затем на других хозяев бесценен – такого он от нее не ожидал.

 

На кадрах видео, как семья сидит за столом и обедает, а у входа в комнату стоит пес, который лает. Хозяйка решает ответить ему таким же гавканьем. Так продолжается недолго – внезапно питомец замолкает и расстроенными глазами смотрит на хозяйку. Кажется, что он даже волнуется, нервно сглатывая слюну, после чего он вопросительно смотрит на других хозяев, мол, вы слышали, что она сказала? В комментариях пользователи считают, что пес чуть ли не готов заплакать.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (730)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Путин передал Эрмитажу сокровища дома Романовых - видео
Путин передал Эрмитажу сокровища дома Романовых - видео
Грузино-азербайджанские отношения - главное
Грузино-азербайджанские отношения - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться