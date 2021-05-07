"Он сейчас заплачет": хозяйка передразнивала пса лаем и сказала что-то не то – видео

Его взгляд сначала на женщину, а затем на других хозяев бесценен – такого он от нее не ожидал.

На кадрах видео, как семья сидит за столом и обедает, а у входа в комнату стоит пес, который лает. Хозяйка решает ответить ему таким же гавканьем. Так продолжается недолго – внезапно питомец замолкает и расстроенными глазами смотрит на хозяйку. Кажется, что он даже волнуется, нервно сглатывая слюну, после чего он вопросительно смотрит на других хозяев, мол, вы слышали, что она сказала? В комментариях пользователи считают, что пес чуть ли не готов заплакать.

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