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Сломали пушистого: сидящему под стеклянным столом коту положили корм сверху – видео

Сломали пушистого: сидящему под стеклянным столом коту положили корм сверху – видео

photo: @itsyaboy22991 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (731)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210507/251665934/Slomali-pushistogo-sidyaschemu-pod-steklyannym-stolom-kotu-polozhili-korm-sverkhu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Что за неприступная магическая вкусняшка? К такому непонятному явлению кота жизнь не готовила.

 

На кадрах видно, как кот сидит на стуле, который задвинут под прозрачный стеклянный стол. Хозяйка решает немного над ним подшутить и кладет кусочек корма прямо на стол. Естественно, пушистый пытается его скушать, но ничего не получается. И с этой стороны, и с той подошел, даже принюхался – все равно ничего не понятно.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (731)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки

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