Сломали пушистого: сидящему под стеклянным столом коту положили корм сверху – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Что за неприступная магическая вкусняшка? К такому непонятному явлению кота жизнь не готовила.

На кадрах видно, как кот сидит на стуле, который задвинут под прозрачный стеклянный стол. Хозяйка решает немного над ним подшутить и кладет кусочек корма прямо на стол. Естественно, пушистый пытается его скушать, но ничего не получается. И с этой стороны, и с той подошел, даже принюхался – все равно ничего не понятно.

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