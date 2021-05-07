Сломали пушистого: сидящему под стеклянным столом коту положили корм сверху – видео

Что за неприступная магическая вкусняшка? К такому непонятному явлению кота жизнь не готовила.
На кадрах видно, как кот сидит на стуле, который задвинут под прозрачный стеклянный стол. Хозяйка решает немного над ним подшутить и кладет кусочек корма прямо на стол. Естественно, пушистый пытается его скушать, но ничего не получается. И с этой стороны, и с той подошел, даже принюхался – все равно ничего не понятно.
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