Воющий в беззвучном режиме пес развеселил соцсети – видео

По словам хозяйки, лает ее питомец нормально, а вот вой у него выглядит довольно странно.

На кадрах видно, как собака с хозяйкой находятся на прогулке в парке, когда рядом проезжает машина скорой помощи с включенными сиренами. Услышав их, питомец закинул голову вверх и начал якобы выть. Но только делает он это без единого звука. Хозяйка пса отметила, что с ее связками все в порядке, и в доказательство опубликовала видео, где он громко лает. Просто выть у него не получается.

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