17:53 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Австралийская овчарка

Воющий в беззвучном режиме пес развеселил соцсети – видео

photo: Pixabay / RebeccasPictures
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (732)
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251667092.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210507/251667185/Voyuschiy-v-bezzvuchnom-rezhime-pes-razveselil-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам хозяйки, лает ее питомец нормально, а вот вой у него выглядит довольно странно.

 

На кадрах видно, как собака с хозяйкой находятся на прогулке в парке, когда рядом проезжает машина скорой помощи с включенными сиренами. Услышав их, питомец закинул голову вверх и начал якобы выть. Но только делает он это без единого звука. Хозяйка пса отметила, что с ее связками все в порядке, и в доказательство опубликовала видео, где он громко лает. Просто выть у него не получается.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (732)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Визит Лаврова в Ереван: о чем говорил и что подписал?
Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться