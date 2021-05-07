Собаки смотрят на сходящего с ума в бассейне пса и ничего не понимают – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Тут собрались серьезные и деловые четвероногие. Что этот ребенок себе позволяет?

На кадрах видно, как несколько собак лежат и стоят в просторном гараже, переделанным под часть заднего двора. Все они уставились в одну точку и молча, бездвижно смотрят. Когда автор видео переводит камеру в сторону, становится ясно, что они смотрят на своего сородича, который резвится вместе с мячом в маленьком бассейне. Примечательно, что ни одна из собак не двигается с места. Что там вообще происходит?

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