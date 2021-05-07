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Собаки смотрят на сходящего с ума в бассейне пса и ничего не понимают – забавное видео

Собаки смотрят на сходящего с ума в бассейне пса и ничего не понимают – забавное видео

photo: @r3ci3 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (733)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251668376.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210507/251668416/Sobaki-smotryat-na-skhodyaschego-s-uma-v-basseyne-psa-i-nichego-ne-ponimayut--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Тут собрались серьезные и деловые четвероногие. Что этот ребенок себе позволяет?

 

На кадрах видно, как несколько собак лежат и стоят в просторном гараже, переделанным под часть заднего двора. Все они уставились в одну точку и молча, бездвижно смотрят. Когда автор видео переводит камеру в сторону, становится ясно, что они смотрят на своего сородича, который резвится вместе с мячом в маленьком бассейне. Примечательно, что ни одна из собак не двигается с места. Что там вообще происходит?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (733)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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