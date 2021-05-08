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Доберман

Пес выхватил лакомство у малыша прямо изо рта, и его взгляд бесценен – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (734)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210508/250239488/Pes-vykhvatil-lakomstvo-u-malysha-pryamo-izo-rta-i-ego-vzglyad-bestsenen--video.html

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Мимика малыша показала весь спектр эмоций – такой подлости ребенок никак не ожидал.

На кадрах видно, как малыш держит в руках хрустящий хлеб и почти полностью кладет его себе в рот. Однако в последний момент сидящий рядом доберман выхватывает лакомство и наслаждается им. Малыш, явно не ожидавший такого поворота событий, остался сидеть с открытым ртом, проводив взглядом свою еду в последний путь. И в глазах малыша четко видна боль от предательства своего самого близкого друга.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (734)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака

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