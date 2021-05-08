Пес выхватил лакомство у малыша прямо изо рта, и его взгляд бесценен – видео

На кадрах видно, как малыш держит в руках хрустящий хлеб и почти полностью кладет его себе в рот. Однако в последний момент сидящий рядом доберман выхватывает лакомство и наслаждается им. Малыш, явно не ожидавший такого поворота событий, остался сидеть с открытым ртом, проводив взглядом свою еду в последний путь. И в глазах малыша четко видна боль от предательства своего самого близкого друга.
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