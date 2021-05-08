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Смелый пес просил хозяина открыть дверь для драки с котом и очень об этом пожалел – видео

Смелый пес просил хозяина открыть дверь для драки с котом и очень об этом пожалел – видео

photo: @pawsomepets / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (735)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251670600.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210508/251670634/Smelyy-pes-prosil-khozyaina-otkryt-dver-dlya-draki-s-kotom-i-ochen-ob-etom-pozhalel--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Песик решительно был готов навалять противнику, но с той стороны оказался тоже "навалятель".

 

На кадрах видно, как песик стоит перед стеклянной дверью, выходящей на задний двор, и видит через нее кота. Неизвестно, соседский это кот или же его приятель, однако он очень просит хозяина открыть ему дверь и уже не может сдержаться, чтобы не побежать к пушистому. Как только песику открывают путь, он сразу направляется к коту, но встречает сопротивление. Смелому питомцу приходится ретироваться, причем еще быстрее, чем он бежал туда.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (735)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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