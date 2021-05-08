Смелый пес просил хозяина открыть дверь для драки с котом и очень об этом пожалел – видео

Песик решительно был готов навалять противнику, но с той стороны оказался тоже "навалятель".
На кадрах видно, как песик стоит перед стеклянной дверью, выходящей на задний двор, и видит через нее кота. Неизвестно, соседский это кот или же его приятель, однако он очень просит хозяина открыть ему дверь и уже не может сдержаться, чтобы не побежать к пушистому. Как только песику открывают путь, он сразу направляется к коту, но встречает сопротивление. Смелому питомцу приходится ретироваться, причем еще быстрее, чем он бежал туда.
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